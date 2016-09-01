Гороскоп на 10 – 16 апреля.

Возрастает ваш авторитет, окружающие будут ждать ваших советов. Постарайтесь не взваливать на свои плечи чужие проблемы. Не рискуйте без веских причин, так как шанс на успех равен нулю. Постарайтесь не планировать в выходные дальних поездок, проведите время дома.Будете полны сил и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. Многие проблемы исчезнут, а дела пойдут успешнее, если вы не будете столь принципиальны. Работы будет много, но пусть вас это не пугает. В выходные берегитесь обманов и обольщений.Появится возможность получить дополнительную прибыль, завести новые интересные знакомства. Стоит прислушаться к интуиции: она может подсказать изящный выход из затруднительного положения. Ваши деловые качества оценят по достоинству.Вам сопутствует удача, но могут быть трудности. Вам помогут интуиция и чувство меры. Добросовестное отношение к работе начинает приносить плоды. Результаты напрямую будут зависеть от вложенных сил. Отношения с родственниками станут более гармоничными.От правильно выбранной стратегии и эффективности ваших действий зависит ваша успешность. Все будет удаваться. Постарайтесь действовать по велению чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас получится. Выходные посвятите отдыху и развлечениям.Старайтесь действовать решительно, так как можете потерять благосклонность госпожи Удачи. Практически все дела будут удаваться с легкостью. Новые знакомства могут перерасти в крепкую и надежную дружбу. В выходные придется потратить немало времени на домашние дела.Возможно, вам придется пожертвовать своими планами и амбициями в пользу коллеги или друга. Вы сможете окончательно избавиться от иллюзий и заблуждений. В выходные смело избавляйтесь от всего, что мешает вашему развитию и движению вперед.Благоприятный и прибыльный период для вас практически во всех отношениях. Вам будет многое удаваться. Можете думать об окружающих что угодно, но не оказывайте давления. В выходные это поможет сохранить как добрые отношения с окружающими, так и ваши нервы.Лучше поступить мудро и спокойно погрузиться в работу, чем возмущаться, ведь конфликты все равно ни к чему хорошему не приведут. К вам может поступить ценная и своевременная информация. Вы успешно справитесь со многими накопившимися проблемами.Остерегайтесь чужих советов, не исключено, что их будут давать скрытые недоброжелатели. Большую часть времени посвятите завершению неотложных дел. В выходные вы будете приятным собеседником, так что больше общайтесь в самых разных компаниях.На первый план выйдет работа. Из ниоткуда возникнет множество важных дел и неожиданных заданий, от вас потребуется масса усилий, чтобы справиться с ними. Ваша способность адекватно реагировать может значительно снизиться, поэтому будьте внимательны.Не стоит идти против общественного мнения, так как доказать большинству, что вы правы, будет очень сложно. На работе желательно сосредоточиться на своих обязанностях. Целеустремленность позволит достичь больших результатов, чем вы предполагали.