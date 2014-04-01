В этот раз площадкой для ее проведения стал двор возле центрального входа Запорожской областной школы высшего мастерства.Отличная весенняя погода способствовала упражнениям на свежем воздухе. А темп упражнениям задавали ведущие спортсмены ШВСМ – чемпионы Украины по тяжелой атлетике Елизавета Баранова и Олег Ганзенко, финалист Олипийских игр по прыжкам в воду Максим Долгов и его коллега, победительница международных стартов Виктория Кесарь, призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и кадетов Парвиз Насибов, чемпион мира по ушу Максим Данченко, чемпионы и призеры национальных первенств по дзюдо, плаванию, борьбе и другим видам спорта.- Честно говоря, когда в первый раз проводили – все удивлялись, говорили зачем, почему, - отметила начальник управления молодежи, физической культуры и спорта ОГА Наталья Власова. - А в этом году наоборот – все спрашивали когда будет зарядка, а можно мы свою группу приведем? А кто будет из спортсменов? Потому что это возможность не только показать свою позицию, но и молодежь может пообщаться с известными нашими спортсменами. Мы работали с лидерами студенческого самоуправления и трудовой молодежи. Все желающие могли присоединиться, это все на добровольном желании – не было такого чтоб заставляли приводить команды, и видите сколько добровольцев собралось!На утреннюю зарядку с чемпионами вышли несколько сотен горожан – в основном школьники и студенты. Бодрый тон зарядке задали девушки из группы поддержки чемпиона Украины по гандболу - клуба " Мотор " . В прекрасном настроении участники приступили к упражнениям.Под руководством опытных и титулованных тренеров - президента Запорожской областной федерации гимнастики, заслуженного тренера Украины по спортивной аэробике Бориса Кокарева и мастера спорта по спортивной аэробике Светланы Кокаревой, зарядкой занимались не только профессионалы, но и школьники, и студенты, спортивный актив региона, трудовая молодежь и представители общественных организаций.- Нам хочется популяризировать не только борьбу, а вообще спорт, чтоб люди знали, что нужно заниматься спортом, поддерживать свою форму, радовать своих родителей, - поделился впечатлениями вице-чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе Парвиз Насибов.- Зарядку конечно важно делать каждый день, для здоровья полезно. Я делаю зарядку перед каждой тренировкой, - рассказал чемпион Украины по плаванию Кирилл Гаращенко.Тест и фото – Ирина Гейм