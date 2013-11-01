- Сейчас идут подготовительные работы, - отметила Виктория Ушакова. - Дело в том, что для работы этой программы: учета пациентов, то есть реестра, знания, какие препараты нужны пациентам, необходимо финансирование, а затем его реализация.Субвенция распределялась по количеству пациентов, состоящих на учете по трем основным группам заболеваний: сердечно-сосудистые, сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма.Как только субвенция будет получена городом, ее распределят по лечебным учреждениям первого звена, которые ведут реестры пациентов, и будут выписывать льготные рецепты. То есть, пациенты с такими заболеваниями должны обратиться к семейному врачу, затем они проходят дообследование, уточняется диагноз, назначение, после этого врач выписывает льготный рецепт на те препараты, которые внесены в реестр. Затем пациент идет в аптеку, с которой заключен договор, и получает препараты. Пациент имеет право бесплатно получить отечественный препарат или же, доплатив разницу в стоимости, импортный.- На каждой аптеке, которая будет включена в этот проект, будет размещен логотип, недавно получили их из Министерства здравоохранения, - сообщила " Индустриалке " заместитель директора департамента здравоохранения - начальник управления реформ и развития медицинской помощи Запорожской ОГА Марина Воловик. - К сожалению, мы очень поздно получили формы документов, поэтому активная работа с аптеками началась на прошлой неделе. Желание участвовать в проекте изъявили 264 аптеки, их названия и адреса мы разместили на сайте департамента здравоохранения.К слову, до сегодняшней недели у нас не было перечня медикаментов. На сегодня реестр уже утвержден и аптеки получили возможность их закупить. Поэтому немножечко отстрочен процесс отпуска медикаментов.