- Позиция местной власти — реформа нужна, нужны радикальнее изменения, это надо делать сейчас и сегодня, - отметил заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров. - Реформировать медицину надо было 10-20 лет назад. За это время поменялось 19 министров, было подано около 20 проекта о страховой медицине, но ничего не сделано. Сейчас мы находимся в реалиях разрушенной системы здравоохранения Советского Союза. Она работала, но затем мы пришли к самой главной проблеме — нехватке финансирования и из работающей система превратилась в неработающую. И теперь каждый гражданин Украины платит дважды — когда платит налоги и когда приходит в больницу.Есть четыре направления, где надо навести порядок: кадры, их подготовка, медикаменты и сама модель финансирования — мы должны прийти к страховой медицине.В Запорожье 33 лечебных учреждения, это достаточно большая квадратура, которую мы обслуживаем. Если говорить о бюджете здравоохранения города, то он увеличивается. В 2015 году он составлял более 500 млн. грн., в 2016 грн. - приближался к 900 млн. грн., а в этом году — 1 млрд. 100 млн. грн. Но получают ли больше услуг горожане? Нет, потому что более 80 % этой суммы — зарплата. Приятно отметить, что в этом году зарплаты повышены. По некоторым направления врачи получают на 30-40 % больше. Но все-таки материальная база такого огромного наследия у нас ниже среднего.- Мы говорим о реформе здравоохранения более десяти лет, но, к сожалению, здравоохранение можно сравнить с пациентом, который тяжело болен и давно кричит о помощи, - считает заместитель директора департамента здравоохранения - начальник управления реформ и развития медицинской помощи Запорожской ОГА Марина Воловик. - Меняются консультанты, тактика лечения, а окончательного решения мы не достигли. Но то, что реформа отрасли неизбежна, сегодня понимают все.Основные направления реформы: мы идем от стационарной помощи - к амбулаторной, от специализированной — к на принципах общей практики семейной медицины, от объема медицинских услуг — к их качеству, от лечения заболеваний — к профилактике.Отмечу, что на сегодня у нас наиболее активно развивается направление, где ведущим является первичное звено оказания медпомощи. На сегодня в Запорожской области создано 38 первичных центров медико-санитарной помощи, в том числе 32 — на базе существующих больниц.