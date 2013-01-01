В Запорожье оказывают материальную поддержку людям, которые перенесли операцию по пересадке органов.
В Запорожье проживают 43 человека, которые перенесли операцию по пересадке органов, двое из них – дети.
С 2016 года, по предложению общественной организации "Надежда на жизнь", таким горожанам предусмотрена выплата одноразовой адресной целевой помощи из городского бюджета. В 2017 году размер материальной помощи составит 1000 гривен, ее выплата запланирована на апрель.
В Запорожье проживают 43 человека, которые перенесли операцию по пересадке органов, двое из них – дети.
С 2016 года, по предложению общественной организации "Надежда на жизнь", таким горожанам предусмотрена выплата одноразовой адресной целевой помощи из городского бюджета. В 2017 году размер материальной помощи составит 1000 гривен, ее выплата запланирована на апрель.
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