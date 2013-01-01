В Запорожье проживают 43 человека, которые перенесли операцию по пересадке органов, двое из них – дети.С 2016 года, по предложению общественной организации " Надежда на жизнь " , таким горожанам предусмотрена выплата одноразовой адресной целевой помощи из городского бюджета. В 2017 году размер материальной помощи составит 1000 гривен, ее выплата запланирована на апрель.