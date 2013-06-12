Для взятия крови в часть были приглашены представители Запорожской областной станции переливания крови.Все желающие военнослужащие проходили регистрацию, мерили давление и сдавали некоторые анализы. Однако сначала каждого угощали теплым чаем и вкусным печеньем.Первым донором стал командир воинской части полковник Александр Хоменко.- Мне приятно видеть, что в медицинский пункт из военных городков приехало около двухсот доноров, - отметил Александр Васильевич. - Теперь мы в состоянии при необходимости мгновенно помочь пострадавшим от несчастных случаев.К сдаче крови присоединились женщины-военнослужащие, работники медицинского пункта, офицеры управления и командиры подразделений. Ожидая очереди бойцы шутили, делились впечатлениями и весело проводили время.Среди доноров воинской части были гвардейцы, которые впервые сдавали кровь, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.- Когда нас спросили, есть ли желающие сдавать кровь, все мои товарищи одновременно подняли руки, - рассказал нацгвардеец Артем Пацера. - Я считаю, что для каждого человека - это лишь мелочь, но эта мелочь может спасти кому-то жизнь.