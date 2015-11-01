В Бердянский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обратился 28-летний житель города. Он рассказал, что на рынке по улице Ля-Сейнской двое неизвестных открыто завладели его мобильным телефоном.На место происшествия была направлена группа быстрого реагирования Бердянского отдела полиции.Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских и граждан злоумышленника задержали. Им оказался 19-летний житель Запорожской области, у которого при себе похищенного телефона не было.Правоохранители опросили потерпевшего, свидетелей совершения преступления. Было установлено, что злоумышленник вместе со знакомым пришел на рынок. Продавца он попросил показать ему мобильный телефон, который он якобы собирался покупать. А уже через несколько минут оба парня бросились наутек вместе с мобилкой. Пострадавший побежал следом, но не смог догнать правонарушителей. Он позвонил в полицию.Принятыми мерами розыска полицейские установили место нахождения другого злоумышленника - 17-летнего местного жителя. У него изъяли похищенный мобильный телефон. Самое суровое наказание, которое грозит злоумышленникам, - лишение свободы на срок до 6 лет. Продолжается дальнейшее расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.