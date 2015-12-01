Во время пленарного заседания депутаты сегодня рассмотрели около сотни проектов решений: кадровых, бюджетных, внесли изменения в программы, а также заслушали отчеты профильных департаментов и управлений.Часть из проектов решений так и не набрала необходимое для приятия количество голосов депутатов. Некоторые из вопросов отправлены на доработку и будут заслушаны на следующей сессии.