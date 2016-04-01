В Запорожье началась реализация масштабной программы по озеленению города.
Об этом "Индустриалке" рассказал директор КРСП "Зеленстрой" Алексей Анохин.
- В этом году запланирована очень большая программа по озеленению города, уже проведен ряд тендеров, - рассказал Алексей Анохин. - Весь весенний период будут озеленяться территории школ и садиков города. Охвачены будут абсолютно все учреждения, которые подавали заявки на озеленение.
На бульваре Шевченко также будет заменена часть газона, работы будут вестись и на проспекте Маяковского, то есть работы оп городу очень много.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье появится новая аллея сакуры.
Об этом "Индустриалке" рассказал директор КРСП "Зеленстрой" Алексей Анохин.
- В этом году запланирована очень большая программа по озеленению города, уже проведен ряд тендеров, - рассказал Алексей Анохин. - Весь весенний период будут озеленяться территории школ и садиков города. Охвачены будут абсолютно все учреждения, которые подавали заявки на озеленение.
На бульваре Шевченко также будет заменена часть газона, работы будут вестись и на проспекте Маяковского, то есть работы оп городу очень много.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье появится новая аллея сакуры.
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