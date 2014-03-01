Пять саженцев сакуры высадили сегодня в парке Трудовой славы прямо напротив здания Запорожского горсовета.
Деревья высадили в рамках празднования Года Японии в Украине.
Запорожье стало одним из 20 городов Украины, где реализовывается этот проект.
Еще 15 деревьев сакуры высадят в Запорожье осенью. В церемонии открытия аллеи должен будет принять участи и посол Японии.
- Здесь будет целая аллея прекрасных деревьев, которые, мы надеемся, зацветут уже этой весной, - заместитель городского головы Запорожья Валерий Эделев.
Саженцы привезли из одесского питомника, сакура привита на вишне и в наших условиях ей будет комфортно.
Фото автора.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", в ландшафтном парке Запорожья зацветают первые тюльпаны.
Деревья высадили в рамках празднования Года Японии в Украине.
Запорожье стало одним из 20 городов Украины, где реализовывается этот проект.
Еще 15 деревьев сакуры высадят в Запорожье осенью. В церемонии открытия аллеи должен будет принять участи и посол Японии.
- Здесь будет целая аллея прекрасных деревьев, которые, мы надеемся, зацветут уже этой весной, - заместитель городского головы Запорожья Валерий Эделев.
Саженцы привезли из одесского питомника, сакура привита на вишне и в наших условиях ей будет комфортно.
Фото автора.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", в ландшафтном парке Запорожья зацветают первые тюльпаны.
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