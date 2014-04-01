В рамках работ по подготовке к поминальным дням элуадовцы также ремонтируют подъездные пути к городским кладбищам. На сегодня в Запорожье выполнен ямочный ремонт дорог общей площадью более 13 тыс. кв м, из них 1730 кв. м – ведущих к кладбищам.Сегодня в Днепровском районе коммунальщики приступили к ямочному ремонту проезжей части по улице Героев 37 батальона. Дорога является подъездной к кладбищу Святого Николая.В работах задействованы 6 дорожников, три единицы спецтехники.- Ликвидируем аварийную ямочность на дорогах. Данный участок по улице Героев 37 батальона давно не ремонтировался, проезжая часть была в неудовлетворительном состоянии. Завтра при благоприятной погоде работы будут завершены. Всего в районе выполнен ямочный ремонт на площади 900 кв. м, уложено 160 т асфальтобетона, - рассказал начальник ДЭУ №1 КП " ЭЛУАД " Сергей Толмачев.В Днепровском районе силами КП " ЭЛУАД " ликвидированы аварийные ямы на дорогах по улицам Тиражной, Бородинской, Профессора Толока, Ладожской, Братской, Днепропетровское шоссе, Песчаной, Рельефной, Счастливой, частично по улице Сергея Синенко и другим, сообщает сайт мэрии.