Во всех районах Запорожья работает техника КП "ЭЛУАД". Дорожники ремонтируют магистрали – ликвидируют ямы, образовавшиеся после зимы.
В рамках работ по подготовке к поминальным дням элуадовцы также ремонтируют подъездные пути к городским кладбищам. На сегодня в Запорожье выполнен ямочный ремонт дорог общей площадью более 13 тыс. кв м, из них 1730 кв. м – ведущих к кладбищам.
Сегодня в Днепровском районе коммунальщики приступили к ямочному ремонту проезжей части по улице Героев 37 батальона. Дорога является подъездной к кладбищу Святого Николая.
В работах задействованы 6 дорожников, три единицы спецтехники.
- Ликвидируем аварийную ямочность на дорогах. Данный участок по улице Героев 37 батальона давно не ремонтировался, проезжая часть была в неудовлетворительном состоянии. Завтра при благоприятной погоде работы будут завершены. Всего в районе выполнен ямочный ремонт на площади 900 кв. м, уложено 160 т асфальтобетона, - рассказал начальник ДЭУ №1 КП " ЭЛУАД" Сергей Толмачев.
В Днепровском районе силами КП "ЭЛУАД" ликвидированы аварийные ямы на дорогах по улицам Тиражной, Бородинской, Профессора Толока, Ладожской, Братской, Днепропетровское шоссе, Песчаной, Рельефной, Счастливой, частично по улице Сергея Синенко и другим, сообщает сайт мэрии.
В рамках работ по подготовке к поминальным дням элуадовцы также ремонтируют подъездные пути к городским кладбищам. На сегодня в Запорожье выполнен ямочный ремонт дорог общей площадью более 13 тыс. кв м, из них 1730 кв. м – ведущих к кладбищам.
Сегодня в Днепровском районе коммунальщики приступили к ямочному ремонту проезжей части по улице Героев 37 батальона. Дорога является подъездной к кладбищу Святого Николая.
В работах задействованы 6 дорожников, три единицы спецтехники.
- Ликвидируем аварийную ямочность на дорогах. Данный участок по улице Героев 37 батальона давно не ремонтировался, проезжая часть была в неудовлетворительном состоянии. Завтра при благоприятной погоде работы будут завершены. Всего в районе выполнен ямочный ремонт на площади 900 кв. м, уложено 160 т асфальтобетона, - рассказал начальник ДЭУ №1 КП " ЭЛУАД" Сергей Толмачев.
В Днепровском районе силами КП "ЭЛУАД" ликвидированы аварийные ямы на дорогах по улицам Тиражной, Бородинской, Профессора Толока, Ладожской, Братской, Днепропетровское шоссе, Песчаной, Рельефной, Счастливой, частично по улице Сергея Синенко и другим, сообщает сайт мэрии.
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