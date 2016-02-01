В Запорожской области у мужчины изъяли метамфетамин на 30 тыс. грн.
Мужчина уже не первый раз занимался торговлей наркотиками. Выйдя из мест лишения свободы он взялся за старое. Нарушителя задержали запорожские правоохранители. У него было найдено и изъято 20 гр наркотического вещества в зип-пакете.
Сведения о событии были внесены в ЕРДР, проводится проверка, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Бердянске полицейские ликвидировали наркопритон на квартире.
Читайте также: В Мелитополе полицейские изъяли у гражданина подозрительный флакончик.
Мужчина уже не первый раз занимался торговлей наркотиками. Выйдя из мест лишения свободы он взялся за старое. Нарушителя задержали запорожские правоохранители. У него было найдено и изъято 20 гр наркотического вещества в зип-пакете.
Сведения о событии были внесены в ЕРДР, проводится проверка, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Бердянске полицейские ликвидировали наркопритон на квартире.
Читайте также: В Мелитополе полицейские изъяли у гражданина подозрительный флакончик.
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