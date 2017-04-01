В запорожском ботаническом саду несколько дней назад начали цвести магнолии.
Как рассказали "Индустриалке" сотрудники ботсада, шикарным белым цветом уже укрыты несколько деревьев магнолии кобус. Также расцвели цветы магнолии звездчатой. Вот-вот расцветет магнолия суланжа.
В ботаническом саду вовсю цветут кусты форзиции, калина душистая, гиацинты, барвинок. Начинают распускаться тюльпаны и нарциссы. На днях также распустятся цветы сакуры.
Есть чем полюбоваться в кактусарии и других теплицах ботсада.
Как писала "Индустриалка", в ландшафтном парке Запорожья зацветают первые тюльпаны.
Читайте также: В Запорожье появится новая аллея сакуры.
Как рассказали "Индустриалке" сотрудники ботсада, шикарным белым цветом уже укрыты несколько деревьев магнолии кобус. Также расцвели цветы магнолии звездчатой. Вот-вот расцветет магнолия суланжа.
В ботаническом саду вовсю цветут кусты форзиции, калина душистая, гиацинты, барвинок. Начинают распускаться тюльпаны и нарциссы. На днях также распустятся цветы сакуры.
Есть чем полюбоваться в кактусарии и других теплицах ботсада.
Как писала "Индустриалка", в ландшафтном парке Запорожья зацветают первые тюльпаны.
Читайте также: В Запорожье появится новая аллея сакуры.
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