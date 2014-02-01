Зимой косуль и оленей на Хортице подкармливают, поэтому они часто позволяют сотрудникам заповедника себя сфотографировать даже с близкого расстояния
Сергей Козодавов — научный сотрудник сектора охраны природы Национального заповедника "Хортица". Страстное увлечение его, а одновременно и работа, фотографирование животного и пернатого мира острова.
Вот некоторые его фототрофеи.
Фото: Сергей Козодавов
Сергей Козодавов — научный сотрудник сектора охраны природы Национального заповедника "Хортица". Страстное увлечение его, а одновременно и работа, фотографирование животного и пернатого мира острова.
Вот некоторые его фототрофеи.
Фото: Сергей Козодавов
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