На центральном квадрате зеленой зоны прямо перед фонтанами уже во всю цветут белые и розовые гиацинты, а желтые тюльпаны только начинают распускаться. На выходных, при условии солнечно погоды, запорожцы смогут полюбоваться красивой клумбой.Но запорожцы и сегодня с восторгом рассматривают яркие цветы.Как писала " Индустриалка " , такая красота появилась в нашем городе, благодаря конкурсу социальных проектов комбината "Запорожсталь" "Мы - это город". Проект КП "Титан" под названием "Здесь будет город-сад" стал одним из победителей этого конкурса в прошлом году.На реализацию проекта комбинат выделил 100 тысяч гривен и еще 20 тысяч гривен собственных средств изыскал "Титан". В результате в октябре закупили и высадили 18 тысяч луковичных сортовых цветов, а именно — четыре вида тюльпанов и три вида гиацинтов.Напомним, конкурс комбината "Запорожсталь" "Мы - это город" собрал в этом году рекордное количество заявок — 279 (в 2016 году было 254). Грантовый фонд на реализацию лучших социально значимых инициатив горожан увеличен до 3 млн гривен, при долевом участии предприятий ЧАО "Запорожкокс" и ЧАО "Запорожогнеупор". Сумма гранта на проект конкурса может составить до 100 тыс. гривен.