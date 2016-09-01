Об этом во время презентации результатов исследования " Социально-политический мониторинг г. Запорожья : актуальные проблемы и направление изменений глазами запорожцев " рассказала директор компании MLS group Надежда Кузьмичева.- В прошлом году, когда мы проводили такое же социальное исследование, сомневающихся было больше, - отметила Надежда Кузьмичека. - В этом году люди разных возрастов и статуса поддерживают основные направления развития, происходящие в городе. Если посмотреть по районам, то больше довольных в Днепровском и Александровском, а сомневающихся — в Коммунарском и Шевченковском.Основные положительные изменения, которые отмечают запорожцы связаны с ремонтом дорог (52,9%), уборкой мусора (26,7%), установкой детских площадок (21%), озеленением (16%), а также благоустройством парковых зон, установкой лавочек, освещением.