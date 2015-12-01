Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции, инспекторы в форме будут танцевать вместе со студентами и юными инспекторами дорожного движения в торговом центре "Аврора". Все секреты патрульные пока не выдают, но говорят, что будет весело и познавательно.Флешмоб пройдет во вторник, 11 апреля, в 17.30. Участие в нем могут принять все желающие.Отметим, что подобный флешмоб впервые проводятся во всех городах Украины. Начался он в Николаевской области, а финишируют 21 апреля в столице.Запорожские патрульные примут эстафету из Днепра и передадут ее в Краматорск и Славянск.