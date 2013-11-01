В понедельник, 10 апреля, с 9:00 до 15:00 будет изменено движение трамвайного маршрута №12.
Как сообщает сайт мэрии трамваи будут ходить от конечной остановки "площадь Свободы" до разворотного кольца "Зеленый Яр". Это связано с проведением профилактических и ремонтных работ на трамвайных путях и контактной сети, на участке от остановки "Зеленый Яр" до остановки "Завод "Днепроспецсталь".
Как писала "индустриалка", в Запорожье идет капитальный ремонт трамвайного переезда.
Читайте также: В Запорожье хотят пустить речные трамваи.
Как сообщает сайт мэрии трамваи будут ходить от конечной остановки "площадь Свободы" до разворотного кольца "Зеленый Яр". Это связано с проведением профилактических и ремонтных работ на трамвайных путях и контактной сети, на участке от остановки "Зеленый Яр" до остановки "Завод "Днепроспецсталь".
Как писала "индустриалка", в Запорожье идет капитальный ремонт трамвайного переезда.
Читайте также: В Запорожье хотят пустить речные трамваи.
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