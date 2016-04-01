По словам председателя организации Владимира Падалко, они не первый год в канун Пасхи и годовщины со дня Чернобыльской трагедии убирают территорию вокруг памятника, чтобы ко дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля здесь все выглядело чисто и аккуратно.Участники мероприятия надеются, что их примеру последуют и другие горожане, сообщает сайт мэрии.