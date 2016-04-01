Сегодня в Днепровском районе, в парке Чернобыльцев, возле памятного знака, состоялся субботник, в котором приняли участие представители районной организации "Союз ветеранов и инвалидов Чернобыля".
По словам председателя организации Владимира Падалко, они не первый год в канун Пасхи и годовщины со дня Чернобыльской трагедии убирают территорию вокруг памятника, чтобы ко дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля здесь все выглядело чисто и аккуратно.
Участники мероприятия надеются, что их примеру последуют и другие горожане, сообщает сайт мэрии.
По словам председателя организации Владимира Падалко, они не первый год в канун Пасхи и годовщины со дня Чернобыльской трагедии убирают территорию вокруг памятника, чтобы ко дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля здесь все выглядело чисто и аккуратно.
Участники мероприятия надеются, что их примеру последуют и другие горожане, сообщает сайт мэрии.
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