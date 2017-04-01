В Бердянске дорогу не поделили "Сенс" и "Приора".
Как сообщил глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в ДТП травмировались трое человек. 82-летнего водителя "Сенса" врачи скорой помощи доставили в больницу. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. С таким же диагнозом попала в больницу и 17-летняя пассажирка. Еще одна 23-летняя пострадавшая обратилась в больницу самостоятельно. У девушки - многочисленные ссадины а также под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области произошла смертельная авария.
Читайте также: В запорожской больнице умерла женщина, пострадавшая в ДТП.
Фото: Про Бердянск
Как сообщил глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в ДТП травмировались трое человек. 82-летнего водителя "Сенса" врачи скорой помощи доставили в больницу. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. С таким же диагнозом попала в больницу и 17-летняя пассажирка. Еще одна 23-летняя пострадавшая обратилась в больницу самостоятельно. У девушки - многочисленные ссадины а также под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области произошла смертельная авария.
Читайте также: В запорожской больнице умерла женщина, пострадавшая в ДТП.
Фото: Про Бердянск
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