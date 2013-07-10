В воскресенье, 9 апреля, в Запорожье проведут первый этап чемпионата Украины по экстремальному велоспорту в дисциплине мини-даунхилл.
В соревнованиях примут участие две категории велосипедов: хардтейлы и двухподвесы.
Как рассказали организаторы соревнований, даунхилл – один из самых зрелищных и ярких видов велоспорта в частности и экстремального спорта вообще. Скорость, опасные трюки, адреналин – все это относится к даунхиллу.
Спортсменам нужно будет пройти трассу длиной 400 метров с перепадами высоты 40 метров.
Трасса проложена на одном из живописных районов Запорожья, вблизи о. Хортица, на берегу Днепра и представляет собой спуск вниз с преодолением различных препятствий в виде крутых спусков, контруклонов, антиуклонов, вылетов, шор-дропов, скоростных трамплинов, бревен, камней и других элементов.
Расписание соревнований:
09:00 – 11:00 - трасса открыта для тренировок;
11:00 – регистрация участников, тренировочные заезды;
12:00 – квалификационные заезды обеих категорий;
14.00 – старт финального этапа;
15.00 – награждение победителей;
Чемпионат пройдет в балка Таганка, улица Таганская, Арочный мост.
В соревнованиях примут участие две категории велосипедов: хардтейлы и двухподвесы.
Как рассказали организаторы соревнований, даунхилл – один из самых зрелищных и ярких видов велоспорта в частности и экстремального спорта вообще. Скорость, опасные трюки, адреналин – все это относится к даунхиллу.
Спортсменам нужно будет пройти трассу длиной 400 метров с перепадами высоты 40 метров.
Трасса проложена на одном из живописных районов Запорожья, вблизи о. Хортица, на берегу Днепра и представляет собой спуск вниз с преодолением различных препятствий в виде крутых спусков, контруклонов, антиуклонов, вылетов, шор-дропов, скоростных трамплинов, бревен, камней и других элементов.
Расписание соревнований:
09:00 – 11:00 - трасса открыта для тренировок;
11:00 – регистрация участников, тренировочные заезды;
12:00 – квалификационные заезды обеих категорий;
14.00 – старт финального этапа;
15.00 – награждение победителей;
Чемпионат пройдет в балка Таганка, улица Таганская, Арочный мост.
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