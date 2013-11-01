В понедельник, 10 апреля, на несколько часов без холодной воды останутся жители Правобережной части города.
Воды не будет с 09:00 до 14:00. Воду отключат в связи с аварийными ремонтными работами на Днепровской водопроводной станции №2, сообщает администрация КП "Водоканал".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на Бабурке хотят построить фонтан.
Читайте также: В Запорожье образовался провал под дорогой на улице Днепровской.
Воды не будет с 09:00 до 14:00. Воду отключат в связи с аварийными ремонтными работами на Днепровской водопроводной станции №2, сообщает администрация КП "Водоканал".
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на Бабурке хотят построить фонтан.
Читайте также: В Запорожье образовался провал под дорогой на улице Днепровской.
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