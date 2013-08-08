Основанием послужило заявление Олега Тубольцева от 9 февраля. Олег Тубольцев будет освобожден с должности директора областного центра охраны культурного наследия со следующего рабочего дня после принятия этого решения.Исполняющим обязанности директора этого учреждения временно станет заместитель директора областного центра охраны культурного наследия Артур Середин, до назначения руководителя этого учреждения.Также принято решение досрочно расторгнуть контракт на основании заявления с директором коммунального предприятия " Соцкоммунэнергия " Александром Головко. Исполнение обязанностей директора будет возложено на заместителя директора этого предприятия Валерия Владийчука, до назначения руководителя этого предприятия.