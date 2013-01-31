18 февраля 2014 года Валерий Стойчев был назначен исполняющим обязанности директора коммунального учреждения " Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник " Усадьба Попова " Запорожского облсовета распоряжением председателя облсовета.Решением облсовета от 26 июня 2014 года он был назначен директором этого музея-заповедника, с ним был заключен контракт, срок действия которого определен с 26 июня 2014 года по 26 июня 2017 года.С учетом требований действующего законодательства Украины принято решение освободить Валерия Стойчева с должности директора Васильевского историко-архитектурного музея-заповедника " Усадьба Попова " в связи с окончанием срока контракта и назначить его с 27 июня 2017 года исполняющим обязанности директора этого учреждения до назначения директора, который будет определен по результатам конкурсного отбора.