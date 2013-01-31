Освободить Валерия Стойчева с занимаемой должности директора Васильевского историко-архитектурного музея-заповедника "Усадьба Попова" 26 июня этого года — такое решение приняли на сессии облсовета.
18 февраля 2014 года Валерий Стойчев был назначен исполняющим обязанности директора коммунального учреждения "Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова" Запорожского облсовета распоряжением председателя облсовета.
Решением облсовета от 26 июня 2014 года он был назначен директором этого музея-заповедника, с ним был заключен контракт, срок действия которого определен с 26 июня 2014 года по 26 июня 2017 года.
С учетом требований действующего законодательства Украины принято решение освободить Валерия Стойчева с должности директора Васильевского историко-архитектурного музея-заповедника "Усадьба Попова" в связи с окончанием срока контракта и назначить его с 27 июня 2017 года исполняющим обязанности директора этого учреждения до назначения директора, который будет определен по результатам конкурсного отбора.
18 февраля 2014 года Валерий Стойчев был назначен исполняющим обязанности директора коммунального учреждения "Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова" Запорожского облсовета распоряжением председателя облсовета.
Решением облсовета от 26 июня 2014 года он был назначен директором этого музея-заповедника, с ним был заключен контракт, срок действия которого определен с 26 июня 2014 года по 26 июня 2017 года.
С учетом требований действующего законодательства Украины принято решение освободить Валерия Стойчева с должности директора Васильевского историко-архитектурного музея-заповедника "Усадьба Попова" в связи с окончанием срока контракта и назначить его с 27 июня 2017 года исполняющим обязанности директора этого учреждения до назначения директора, который будет определен по результатам конкурсного отбора.
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