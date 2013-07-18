В частности, было озвучено, что в 2016 году по жителям области серьезно ударил рост цен практически на все виды коммунальных услуг, а также продукты питания.Существенно повысились цены на: жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - на 48,8%, образование - на 11,2%, услуги ресторанов и гостиниц - на 9,4%, в сфере охраны здоровья я - на 9,1%, транспорт - на 8,9%, товары и услуги отдыха и культуры - на 5%, разные товары и услуги - на 3%, услуги связи - на 2,9% , предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - на 2,3%. В то же время снизились цены на одежду и обувь - на 0,6%.Стоит отметить, что, согласно отчету, средняя заработная плата указана в размере 5 тыс грн по области, но фактически большинство людей получает намного меньше этой суммы, поэтому резкое повышение цен серьезно ударило по бюджету всех жителей нашего региона.Индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 101,7% (3-4 место среди регионов, по Украине - 103,3%).После активного обсуждения, депутаты отправили отчет на доработку с учетом предложений профильной комиссии по экономическому развитию.