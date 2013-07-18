На сессии облсовета заслушали отчет облгосадминистрации о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития Запорожской области на 2016 год.
В частности, было озвучено, что в 2016 году по жителям области серьезно ударил рост цен практически на все виды коммунальных услуг, а также продукты питания.
Существенно повысились цены на: жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - на 48,8%, образование - на 11,2%, услуги ресторанов и гостиниц - на 9,4%, в сфере охраны здоровья я - на 9,1%, транспорт - на 8,9%, товары и услуги отдыха и культуры - на 5%, разные товары и услуги - на 3%, услуги связи - на 2,9% , предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - на 2,3%. В то же время снизились цены на одежду и обувь - на 0,6%.
Стоит отметить, что, согласно отчету, средняя заработная плата указана в размере 5 тыс грн по области, но фактически большинство людей получает намного меньше этой суммы, поэтому резкое повышение цен серьезно ударило по бюджету всех жителей нашего региона.
Индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 101,7% (3-4 место среди регионов, по Украине - 103,3%).
После активного обсуждения, депутаты отправили отчет на доработку с учетом предложений профильной комиссии по экономическому развитию.
В частности, было озвучено, что в 2016 году по жителям области серьезно ударил рост цен практически на все виды коммунальных услуг, а также продукты питания.
Существенно повысились цены на: жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - на 48,8%, образование - на 11,2%, услуги ресторанов и гостиниц - на 9,4%, в сфере охраны здоровья я - на 9,1%, транспорт - на 8,9%, товары и услуги отдыха и культуры - на 5%, разные товары и услуги - на 3%, услуги связи - на 2,9% , предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - на 2,3%. В то же время снизились цены на одежду и обувь - на 0,6%.
Стоит отметить, что, согласно отчету, средняя заработная плата указана в размере 5 тыс грн по области, но фактически большинство людей получает намного меньше этой суммы, поэтому резкое повышение цен серьезно ударило по бюджету всех жителей нашего региона.
Индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 101,7% (3-4 место среди регионов, по Украине - 103,3%).
После активного обсуждения, депутаты отправили отчет на доработку с учетом предложений профильной комиссии по экономическому развитию.
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