Хороший вкус нужно прививать на уровне региона

Родным городам – качественную музыку

TV5 Tribute show в цифрах

Просто многие из них известны узкому кругу людей, некоторые имеют большую популярность вне пределов Родины. Пришло время менять ситуацию.С таких рассуждений началось наше интервью с создателями нового телевизионного шоу (скажем больше, нового украинского формата для ТВ). В эту субботу, 8 апреля, в 20.20, на телеканале TV5 состоится громкая и, не побоюсь этого слова, амбициозная премьера – TV5 Tribute Show – полноценное музыкальное шоу с запорожскими исполнителями, именитыми членами жюри и благородной целью.Понятие Tribute Show (живое исполнение своего видения известных хитов) ввел в 2009 году известный радиодиджей, продюсер, музыкальный эксперт Павел Шилько, кстати, выходец из Запорожья. Он и стал ведущим нового телепроекта.- В день, когда умер Майкл Джексон, скончался один из моих самых близких друзей. Мне захотелось сделать трибьют Джексону и заодно – моему другу. Потом эта идея имела положительное продолжение: мы сделали трибьют-шоу Дивы, Nirvana, Depeche Mode, The Beatles, Queen, Elton John, Rolling Stone, - вспоминает Павел Шилько. - Я невероятно рад и благодарен телеканалу TV5 за то, что они понимают, что хороший вкус нужно прививать, и не только на уровне страны, как я это делаю, но и на уровне конкретно взятого региона. My Tribute Show (проект Павла Шилько. – Авт.) – это глобальный проект, серия концертов, в которых участвуют многие известные украинские исполнители. Мне нравится формат, который мы разработали с телеканалом, тем, что он получился домашним, очень уютным, вкусным. Зритель, который приходит смотреть на это шоу, получает огромное удовольствие, каждую песню пропускает через себя. Такое ощущение, что к нему домой ворвались качественные музыканты и решили подарить музыку.TV5 Tribute Show стало объединением двух идей – музыкальной программы " Квартирник " , которую создали сотрудники телеканала год назад, и проекта Павла Шилько.- Ни в Запорожье, ни на каналах в других регионах шоу подобного формата нет. Это новый телевизионный формат, который мы решили позиционировать в особой нише и даже прозвали ее Musication, - говорит генеральный директор телеканала TV5 Максим Оноприенко. - У нас не талант-шоу и не вокальный конкурс, где есть победители и проигравшие. Да и если откровенно, мы даже не ставим своей единственной целью определить лучшего участника. То, чего хотим мы, - это дать площадку, дать три месяца эфиров запорожским музыкальным группам. Я искренне верю, что это натолк- нет на реализацию их творческих планов, поможет продемонстрировать и раскрыть свой талант зрителю. Мы уверены, что, сделав это, достигнем еще одной цели – вдохнем новую жизнь в запорожскую музыкальную культуру, поднимем ее на новый уровень популярности и качества. Именно это я и вижу настоящей Миссией нашего проекта. И чтобы обеспечить вот такой, самый высокий уровень качества музыкального материала, в работу над проектом привлечены киевские продюсеры и саунд-продюсеры. В отличие от других музыкальных телешоу, ни одна команда не будет вылетать из проекта, все получат равные возможности представить себя. Тем не менее, мы, конечно, хотим замотивировать ребят выкладываться по максимуму на протяжении всего проекта. Поэтому группа, которая победит по результатам зрительского и экспертного голосования, получит возможность выступить в сентябре в Киеве на сцене My Sting Tribute Show вместе со звездами украинской эстрады. А телеканал TV5 снимет для победителя клип.Кстати, участники предыдущих трибьютов в Киеве Злата Огневич, Вадим Лисица (продюсер певицы Alyosha), Александр Третьяков (владелец крупнейшего музыкального лейбла в Украине) выступят в роли жюри TV5 Tribute show.Согласитесь, упустить такой шанс было бы весьма обидно. Ведь такой мощный старт для покорения украинского шоу-бизнеса выпадает нечасто. Команды-участницы нового шоу ухватились за эту возможность, несмотря на то, что участие в проекте требует большой самоотдачи и работы над собой.- У нас был условный список из 15 претендентов на участие, который сформировался во время работы над программой " Квартирник " и другими проектами телеканала. Потом он сократился до шести. В трибьют-шоу есть чистые кавер-бенды, которые выступают в разных заведениях, перепевая украинские и зарубежные хиты. Есть команды, играющие только свои песни, но готовые на эксперименты в рамках жанра, в котором играют. Есть рок-бенд, есть поп-рок с этникой, есть исполнители популярной музыки и лаунжа. При отборе участников мы подбирали группы и с женским, и с мужским вокалом, старались, чтобы стили музыки были разными – чтобы и мы, и телезрители не сравнивали лишь вокальные способности вокалистов, - рассказал музыкальный продюсер TV5 Юрий Юрченко. - Во время съемок некоторые команды по-хорошему удивили: сумели вовремя саккумулироваться, в короткие сроки выдать абсолютно новое видение хита. Некоторые команды даже собрали расширенный коллектив специально под проект.Создатели TV5 Tribute show признаются, что это больше чем проект. Он несет благородную социальную миссию – разбудить " спящий музыкальный вулкан Запорожья " . Ведь многие музыканты уезжают из Запорожья на заработки в другие города и страны, лишая запорожцев возможности слушать музыку, созданную в родном городе земляками. Новый телепроект позволит расшевелить музыкальное сообщество города, ведь зрители будут еженедельно голосовать за понравившийся коллектив, приближая его к победе. А участникам придется постоянно оттачивать свое мастерство и творить, ведь от выпуска к выпуску они будут играть собственные аранжировки легендарных хитов ABBA, Elton John, Maroon5, Rihanna, Beatles, Queen, Michael Jackson, Sting.- Если говорить о далекоидущих перспективах развития проекта, то мы видим его будущее и вне телеканала TV5, - делится своим мнением Максим Оноприенко. - У нас уже есть успешный опыт дистрибуции проектов собственного производства. Но я не исключаю, что проект TV5 Tribute Show может быть продан не только как полностью готовый продукт. Уверен, другие регионы могут заинтересоваться таким форматом. И тогда мы сможем увидеть, как каналы из других областей сделают подобные шоу со своими местными группами. Если музыкальная волна трибьютов захлестнет в этом году Украину, мы будем считать, что наша цель достигнута. И мы для этого готовы приложить вс е наше умение и мастерство, - резюмировал генеральный директор телеканала TV5.Так что если вы вновь услышите о том, что в Запорожье нет собственного музыкального сообщества, расскажите собеседнику о проекте. Может быть, его мнение изменится и он сам станет его частью.- музыканта, задействованных в съемках- кавер-версии на мировые хиты (на 4 программы)- сотрудника телеканала, задействованных в производстве- сломанная гитара- посаженных батареек- световых приборов- метров кабеля- гигабайт видео- ватт звука