По данным департамента здравоохранения облгосадминистрации, это связано с накоплением количества непривитых против туберкулеза детей, поскольку с 2014 года область практически не получала вакцины за счет централизованных поставок Министерства здравоохранения Украины.Обеспечение вакциной в 2014 году составило 43,9% от потребности, в 2015 году — 11,5%. И только с сентября 2016 года после поступления вакцины за счет централизованных поставок Минздрава начались массовые прививки детского населения против туберкулеза.Кроме того, в связи с недостаточным финансированием закупок туберкулина (значительное удорожание туберкулина), охват туберкулинодиагностикой, которое позволяет своевременно установить инфицирование детей и провести их профилактическое лечение, снизилось с 978 на 1000 детского населения в 2012 году до 625,7 на 1000 детского населения в 2016 году.