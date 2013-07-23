Во время сегодняшней сессии облсовета на голосование был вынесен вопрос о принятии к сведению отчета о " выполнении областной программы преодоления и предотвращения бедности на 2012-2015 годы, утвержденной решением Запорожского областного совета от 29.03.2012 № 9 " .По данным департамента социальной защиты населения ОГА, уровень бедности за 6 месяцев 2015 года имел показатель 16,6% и уменьшился на 4,2 пункта по сравнению с аналогичным периодом 2-14 года. По этому показателю область занимает пятое место по Украине.Несмотря на все усилия, уровень зарплат жителей области за 2015 год уменьшился на 0,8 % по сравнению с 2014 годом.Уровень безработицы на начало 2016 составил 2,6 %, что на 2 процентных пункта выше, чем 2015 году. В области было проведено множество разнообразных мероприятий по преодолению бедности, в частности мастер-классов, встреч, были выделены и конкретная социальная помощь, нуждающимся слоям населения. Несмотря на это, нерешенной на уровень 2015 года остался вопрос задолженности по заработной плате. Так, общая сумма задолженности на начало 2015 года увеличилась на 1,1 млн грн и на 1.01.2016 составила 58,4 млн грн. Долг предприятий составил 19,3 млн грн.Программа о преодолении и предупреждении бедности включала в себя ряд мероприятий на 2012-2015 год. Срок ее действия закончен. Но из-за отсутствия должного финансирования фактически решить эту глобальную проблему в области не удалось.