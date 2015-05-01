В минувшую пятницу состоялось второе заседание Ореховского районного суда по иску председателя местного райсовета Карины Дудниченко.
Она уверена, что суд отменит решение внеочередной сессии, на которой часть депутатов проголосовала об отставке избранного председателя.
О безобразиях "демократии" в Ореховском районном совете сайт "Индустриалка" уже сообщал.
Казалось, ничто не предвещало потрясений. Как вдруг, откуда ни возьмись, ряд депутатов райсовета потребовали проведения вне-очередной сессии. Они требовали рассмотреть лишь один вопрос – отстранение от должности председателя райсовета Карины Дудниченко – ни больше ни меньше. Все депутаты-возмутители рабочего ритма райсовета – ее политические оппоненты. Но, естественно, причину своего требования они объяснили не этим, а тем, что Карина Дудниченко, дескать, истинный диктатор, принимает решения исключительно самостоятельно, игнорируя мнение депутатов, и т.д.
Председатель райсовета, получив обращение депутатов о созыве внеочередной сессии, действовала согласно букве Закона, который обязывает назначить вне-очередную сессию в течение двух недель. Карина Дудниченко добросовестно исполнила это требование и назначила сессию на 17 марта. Казалось бы, податели обращения должны быть довольны. Но не тут то было. Испытывая недержание, инициативная группа решила: если взрывать ситуацию, так взрывать - и стала самостоятельно приглашать депутатов. Причем накануне любимого всеми праздника, т.е. 7 марта.
По словам жителей района, не последнюю роль в сборе депутатов на заседание сыграл глава Ореховской райгосадминистрации Максим Проценко. В течение дня он самолично посещал на дому депутатов, приглашая их в сессионный зал.
Сама Карина Дудниченко в этот день, как было запланировано, находилась в командировке. Похоже, это устроило инициаторов, и они, избрав председательствующего, провели сессию. И восемнадцать депутатов из тридцати четырех, входящих в райсовет, быстренько проголосовали за прекращение полномочий председателя райсовета Карины Дудниченко. Так был совершен переворот районного масштаба. Но его еще необходимо было легализовать, а вот об этом инициаторы явно не подумали.
Как поясняют юристы, при созыве внеочередной сессии был допущен ряд нарушений, и об этом инициаторам стало известно на суде. В целом, судебное разбирательство могло пройти довольно быстро, и решение об отстранении Карины Дудниченко было бы отменено в течение нескольких дней. Но судья Михаил Смокович сослался на решение Пленума Высшего Административного суда Украины и пока не отменил незаконное решение внеочередной сессии райсовета. Поэтому истец Карина Дудниченко, ссылась на основной Закон страны – Конституцию, обратилась в Апелляционный суд Днепропетровской области, который уполномочен решение сессии все-таки отменить до окончания разбирательства. Очевидно, это поняли и кукловоды, организовавшие депутатов на внеочередную сессию. Поэтому они дали команду депутатам срочно направить ходатайство в Ореховский суд с просьбой приобщить их к процессу. Судья это ходатайство удовлетворил, но теперь он вынужден дать им время на ознакомление с делом. Это красноречиво говорит о том, что депутаты по указке кукловодов свыше намерены затянуть процесс, ведь они могут очень долго изучать дело, а потом не посещать заседания. Тем временем в Ореховском райсовете воцарится анархия, причем на неопределенный срок. Казалось бы, это никого из желающих добра и благополучия громаде не может удовлетворять. Но все дело в том, что среди кукловодов и подконтрольных депутатов как раз и нет желающих добра громаде.
И ларчик открывается просто. Все дело в предстоящих выборах в Ореховскую объединенную территориальную громаду. Вот политиканы и решили, что при этом все методы хороши, лишь бы получить власть. Поэтому и совершается попытка дискредитировать и отстранить от должностей представителей Оппозиционного блока, которые имеют доверие у жителей района и мешают пролезть в новые органы власти лицам без совести и чести. Именно поэтому инициаторы проведения внеочередной сессии слишком и торопились. Очень хотелось бы верить, что избиратели дадут правильную оценку происходящему и лицам, несущим громаде Ореховского района беззаконие и хаос.
Кирилл Петров
Она уверена, что суд отменит решение внеочередной сессии, на которой часть депутатов проголосовала об отставке избранного председателя.
О безобразиях "демократии" в Ореховском районном совете сайт "Индустриалка" уже сообщал.
Казалось, ничто не предвещало потрясений. Как вдруг, откуда ни возьмись, ряд депутатов райсовета потребовали проведения вне-очередной сессии. Они требовали рассмотреть лишь один вопрос – отстранение от должности председателя райсовета Карины Дудниченко – ни больше ни меньше. Все депутаты-возмутители рабочего ритма райсовета – ее политические оппоненты. Но, естественно, причину своего требования они объяснили не этим, а тем, что Карина Дудниченко, дескать, истинный диктатор, принимает решения исключительно самостоятельно, игнорируя мнение депутатов, и т.д.
Председатель райсовета, получив обращение депутатов о созыве внеочередной сессии, действовала согласно букве Закона, который обязывает назначить вне-очередную сессию в течение двух недель. Карина Дудниченко добросовестно исполнила это требование и назначила сессию на 17 марта. Казалось бы, податели обращения должны быть довольны. Но не тут то было. Испытывая недержание, инициативная группа решила: если взрывать ситуацию, так взрывать - и стала самостоятельно приглашать депутатов. Причем накануне любимого всеми праздника, т.е. 7 марта.
По словам жителей района, не последнюю роль в сборе депутатов на заседание сыграл глава Ореховской райгосадминистрации Максим Проценко. В течение дня он самолично посещал на дому депутатов, приглашая их в сессионный зал.
Сама Карина Дудниченко в этот день, как было запланировано, находилась в командировке. Похоже, это устроило инициаторов, и они, избрав председательствующего, провели сессию. И восемнадцать депутатов из тридцати четырех, входящих в райсовет, быстренько проголосовали за прекращение полномочий председателя райсовета Карины Дудниченко. Так был совершен переворот районного масштаба. Но его еще необходимо было легализовать, а вот об этом инициаторы явно не подумали.
Как поясняют юристы, при созыве внеочередной сессии был допущен ряд нарушений, и об этом инициаторам стало известно на суде. В целом, судебное разбирательство могло пройти довольно быстро, и решение об отстранении Карины Дудниченко было бы отменено в течение нескольких дней. Но судья Михаил Смокович сослался на решение Пленума Высшего Административного суда Украины и пока не отменил незаконное решение внеочередной сессии райсовета. Поэтому истец Карина Дудниченко, ссылась на основной Закон страны – Конституцию, обратилась в Апелляционный суд Днепропетровской области, который уполномочен решение сессии все-таки отменить до окончания разбирательства. Очевидно, это поняли и кукловоды, организовавшие депутатов на внеочередную сессию. Поэтому они дали команду депутатам срочно направить ходатайство в Ореховский суд с просьбой приобщить их к процессу. Судья это ходатайство удовлетворил, но теперь он вынужден дать им время на ознакомление с делом. Это красноречиво говорит о том, что депутаты по указке кукловодов свыше намерены затянуть процесс, ведь они могут очень долго изучать дело, а потом не посещать заседания. Тем временем в Ореховском райсовете воцарится анархия, причем на неопределенный срок. Казалось бы, это никого из желающих добра и благополучия громаде не может удовлетворять. Но все дело в том, что среди кукловодов и подконтрольных депутатов как раз и нет желающих добра громаде.
И ларчик открывается просто. Все дело в предстоящих выборах в Ореховскую объединенную территориальную громаду. Вот политиканы и решили, что при этом все методы хороши, лишь бы получить власть. Поэтому и совершается попытка дискредитировать и отстранить от должностей представителей Оппозиционного блока, которые имеют доверие у жителей района и мешают пролезть в новые органы власти лицам без совести и чести. Именно поэтому инициаторы проведения внеочередной сессии слишком и торопились. Очень хотелось бы верить, что избиратели дадут правильную оценку происходящему и лицам, несущим громаде Ореховского района беззаконие и хаос.
Кирилл Петров
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