По данным департамента здравоохранения облгосадминистрации, за 5 лет (с 2012 по 2016 гг.) показатель заболеваемости ко-инфекцией увеличился на 18,4%. Показатель заболеваемости химиорезистентным туберкулезом увеличился в 2,2 раза, или с 10,8 на 100 000 населения в 2012 году до 24,1 на 100 000 населения за 2016 год.При этом, по данным департамента здравоохранения облгосадминистрации, за 5 лет в области снизился на 5,6% уровень заболеваемости населения всеми формами туберкулеза. Показатель заболеваемости деструктивными формами туберкулеза снизился на 7,5% по сравнению с 2012 годом.В связи с улучшением лабораторного обследования больных - оснащения бактериологической лаборатории новейшим оборудованием, произошел рост показателя выявляемости бактериовыделений у больных туберкулезом. В 2016 году этот показатель составил 68% (2012 год — 51,4%).В то же время, в 2016 году показатель смертности от всех форм туберкулеза уменьшился на 16,8% по сравнению с 2012 годом. Также за 5 лет на 27% уменьшился показатель смертности от ко-инфекции ТБ/ВИЧ.