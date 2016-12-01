Соответствующее решение приняли сегодня депутаты на сессии облсовета.После окончания контракта Ирина Конарева, Виталий Шкляренко и Геннадий Фортус работали исполняющими обязанности на соответствующих должностях. Теперь же принято решение о заключении с ними новых контрактов сроком на пять лет по результатам конкурса.Также проголосовали за назначение на должность директора театра имени Магара Владимира Панькина.