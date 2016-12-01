Гендиректором Запорожской областной филармонии станет Ирина Конарева, директором Запорожского академического областного театра юного зрителя — Виталий Шкляренко, а худруком ТЮЗа — Геннадий Фортус, они стали победителями конкурсного отбора.
Соответствующее решение приняли сегодня депутаты на сессии облсовета.
После окончания контракта Ирина Конарева, Виталий Шкляренко и Геннадий Фортус работали исполняющими обязанности на соответствующих должностях. Теперь же принято решение о заключении с ними новых контрактов сроком на пять лет по результатам конкурса.
Также проголосовали за назначение на должность директора театра имени Магара Владимира Панькина.
Соответствующее решение приняли сегодня депутаты на сессии облсовета.
После окончания контракта Ирина Конарева, Виталий Шкляренко и Геннадий Фортус работали исполняющими обязанности на соответствующих должностях. Теперь же принято решение о заключении с ними новых контрактов сроком на пять лет по результатам конкурса.
Также проголосовали за назначение на должность директора театра имени Магара Владимира Панькина.
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