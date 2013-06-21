Причиной постановке вопроса о вынесении выговора Николаю Славову послужила безалаберность руководителя интерната в ведении финансовых документов, что является нарушением трудовой дисциплины.Стоит отметить, что в январе 2017 года распоряжением председателем облсовета была создана рабочая группа по проверке деятельности психоневрологического интерната. Специалисты проверили обеспечение условий для проживания, обучения, воспитания, медицинской и социальной реабилитации подопечных, находящихся в учреждении, эффективное использование имущества, использование бюджетных средств и соблюдение учреждением требований действующего законодательства.По результатам проверки рабочей группой были установлены нарушения трудовой дисциплины директором этого учреждения Николем Славовым, а именно невыполнение и ненадлежащее выполнение им обязательств, предусмотренных контрактом с директором Черниговского детского дома-интерната. Как оказалось, Николай Славов не обеспечивал защиту интересов подопечных, соблюдение финансовой дисциплины, эффективное использование закрепленного за учреждением имущества общей собственности территориальных громад области, рациональное использования закрепленной за учреждением территории, а также не обеспечил организацию бухгалтерского учета и фиксирование фактов осуществления хозяйственной операции в первичных документах учреждения.