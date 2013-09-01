Согласно последнему рейтингу “Бібліометрика української науки”, которым обобщены данные о публикационной активности украинских университетов в наукометрической базе Scopus за 2016 год, Запорожский государственный медицинский университет занял третье место среди медицинских университетов и 24 – среди всех ВУЗОВ Украины. Наукометрическая база данных Scopus индексирует 201 статью ученых Запорожского государственного медицинского университета. На протяжении последних четырех лет отмечается стабильный рост публикаций в журналах, входящих в базы: в 2013 году опубликовано 19 статей, в 2014 – 24 статьи, в 2015 – 23 статьи и в 2016 – 34 статьи.Рейтинг - это очередная положительная оценка системной работы ректората ЗГМУ, направленной на развитие науки в университете, дает свои плоды. Ведь в ЗГМУ из года в год растет финансирование именно научной деятельности. В частности, только в 2016 году на приобретение научного, лабораторного и диагностического оборудования и реактивов и лабораторных животных, без чего невозможно проводить современные исследования и эксперименты, потрачено почти 38 миллионов гривен, заработанных университетом. Благодаря этому удалось не только существенно дооборудовать научно-исследовательские институты ЗГМУ, кафедры и лаборатории, но и создать три новые лаборатории: медико-генетического скрининга, функциональной патофизиологии, фотохимическую.Всего по результатам научной деятельности в 2016 году получено 62 патента Украины, защищены 6 докторских и 31 кандидатская диссертации. Научные профессиональные издания университета - “Запорожский медицинский журнал” и “Патология”, - впервые за 25 лет независимости включены в престижную международную базу “Web of Science”.В университете принята " Программа поддержки соискателей ученой степени и ученого звания " , которая предусматривает существенную финансовую помощь ученым: персональные надбавки, премирование за качественное выполнение исследовательских работ, публикации в ведущих журналах. Кроме этого, за защиту докторской диссертации 10 тыс грн получает соискатель, 5 тыс грн - научный консультант; за защиту кандидатской 7 тыс грн. получает соискатель, 3,5 тыс грн – научный руководитель.