Участие в массовом спортивном мероприятии примут команды учебных заведений области, ставшие победителями районных и городских этапов. По предварительным данным, это более 300 школьников со всей области. Партнером мероприятия выступил комбинат " Запорожсталь " , который предоставил свой манеж для проведения соревнований, а также оказал поддержку в их организации.На протяжении дня дети будут соревноваться не только в спортивных эстафетах и подвижных конкурсах, жюри так же оценит презентацию каждой команды - визитку, девиз, эмблему, внешний вид. Кроме того пройдет конкурс стихов и рисунков на олимпийскую тематику.Торжественное открытие соревнований – в 10.00.Напомним, мероприятие " Олімпійське лелеченя " проходит под эгидой Национального Олимпийского комитета Украины. Цель конкурса – привлечь ребят к спорту и олимпийскому движению. Спортивный фестиваль состоит из четырех этапов. На первом - " Олімпійське лелеченя " проводит каждое учебное заведение, затем победители школьных этапов встречаются на районных или городских соревнованиях. На третьем этапе лучшие представители районов и городов соревнуются на областном уровне. А на заключительном, четвертом этапе, лучшие команды областей принимают участие во всеукраинском финале.Последние несколько лет Запорожскую область в финале всеукраинского конкурса " Олімпійське лелеченя " представляли ученики многопрофильной гимназии " Гармония " из Энергодара.