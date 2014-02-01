Завтра, 6 апреля, на базе легкоатлетического манежа комбината "Запорожсталь" состоится финальный этап регионального конкурса "Олімпійське лелеченя".
Участие в массовом спортивном мероприятии примут команды учебных заведений области, ставшие победителями районных и городских этапов. По предварительным данным, это более 300 школьников со всей области. Партнером мероприятия выступил комбинат "Запорожсталь", который предоставил свой манеж для проведения соревнований, а также оказал поддержку в их организации.
На протяжении дня дети будут соревноваться не только в спортивных эстафетах и подвижных конкурсах, жюри так же оценит презентацию каждой команды - визитку, девиз, эмблему, внешний вид. Кроме того пройдет конкурс стихов и рисунков на олимпийскую тематику.
Торжественное открытие соревнований – в 10.00.
Напомним, мероприятие "Олімпійське лелеченя" проходит под эгидой Национального Олимпийского комитета Украины. Цель конкурса – привлечь ребят к спорту и олимпийскому движению. Спортивный фестиваль состоит из четырех этапов. На первом - "Олімпійське лелеченя" проводит каждое учебное заведение, затем победители школьных этапов встречаются на районных или городских соревнованиях. На третьем этапе лучшие представители районов и городов соревнуются на областном уровне. А на заключительном, четвертом этапе, лучшие команды областей принимают участие во всеукраинском финале.
Последние несколько лет Запорожскую область в финале всеукраинского конкурса "Олімпійське лелеченя" представляли ученики многопрофильной гимназии "Гармония" из Энергодара.
Текст и фото – Ирина Гейм
Участие в массовом спортивном мероприятии примут команды учебных заведений области, ставшие победителями районных и городских этапов. По предварительным данным, это более 300 школьников со всей области. Партнером мероприятия выступил комбинат "Запорожсталь", который предоставил свой манеж для проведения соревнований, а также оказал поддержку в их организации.
На протяжении дня дети будут соревноваться не только в спортивных эстафетах и подвижных конкурсах, жюри так же оценит презентацию каждой команды - визитку, девиз, эмблему, внешний вид. Кроме того пройдет конкурс стихов и рисунков на олимпийскую тематику.
Торжественное открытие соревнований – в 10.00.
Напомним, мероприятие "Олімпійське лелеченя" проходит под эгидой Национального Олимпийского комитета Украины. Цель конкурса – привлечь ребят к спорту и олимпийскому движению. Спортивный фестиваль состоит из четырех этапов. На первом - "Олімпійське лелеченя" проводит каждое учебное заведение, затем победители школьных этапов встречаются на районных или городских соревнованиях. На третьем этапе лучшие представители районов и городов соревнуются на областном уровне. А на заключительном, четвертом этапе, лучшие команды областей принимают участие во всеукраинском финале.
Последние несколько лет Запорожскую область в финале всеукраинского конкурса "Олімпійське лелеченя" представляли ученики многопрофильной гимназии "Гармония" из Энергодара.
Текст и фото – Ирина Гейм
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