Новое оборудование, на которое из городского бюджета было выделено около 700 тыс грн, в отделении анестизиологии и интенсивной терапии новорожденных установили после капитального ремонта, средства на который были собраны во время благотворительной акции " Быть добру " Академии совершенства Натальи Егоровой, которая прошла в Запорожье под патронатом городского головы Владимира Буряка.Ознакомиться с работой нового оборудования в детскую горбольницу №5 приехал профильный заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров. Он подчеркнул, что городская власть уделяет особое внимание материально-техническому оснащению запорожских больниц, однако только совместными усилиями городских властей и громады Запорожья можно решить большинство проблем, которые есть в медицинской сфере.- Этот объект выбран не случайно, здесь за год лечение проходят более 200 деток, здесь им спасают жизнь и дают билет в здоровую и полноценную жизнь, - сказал Анатолий Пустоваров. - Очень важно, чтобы здесь была стерильность, а ремонт здесь не проводился более 12 лет.В нынешнем году мы продолжим реализацию проекта в этом отделении - запланировано приобретение двух современных аппаратов искусственной вентиляции легких и двух реанимационных систем для новорожденных, лампы для фототерапии новорожденных, а также проведение ремонта во втором лечебном блоке с операционной.Главврач больницы Андрей Запорожченко рассказал, что в отделении проводится лечение недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, реанимация, интенсивная терапия, операции в первые дни жизни. Специфика работы заключается в том, что здесь очень энергоемкий и материалоемкий процесс.- Капитальный и текущий ремонт, замену медицинской мебели удалось сделать благодаря акции " Быть добру " . Мы очень благодарны ее организаторам и всем, кто участвовал в этом мероприятии, - рассказал Андрей Запорожченко. - Благодаря городской власти уже в отремонтированное помещение приобрели и установили монитор пациента, который позволяет круглосуточно контролировать состояние жизненно важных органов и функций организма у новорожденных, находящихся в критическом состоянии, 2 системы обогрева новорожденных " Kanmed Beby Warmer " , а также 2 пульсоксиметра Rad-8, которые фиксируют движение детей и обеспечивают постоянный контроль функций состояния жизненно важных органов у новорожденных детей.Теперь мы дальше будем строить планы на дальнейшее развитие этой очень важной и экстренной службы.По словам Андрея Запорожченко, через отделение реанимации новорожденных в год проходит около 230 детей, примерно 40% из них — это недоношенные новорожденные с критически-низкой массой тела, то есть дети, которые при рождении имеют вес от 500 гр до 1 кг.На сегодня профессионализм персонала и современное оборудование позволяет нам минимизировать летальность и младенческую смертность. Если раньше среди детей с экстремально-низкой массой тела летальность составляла около 70%, сейчас она составляет около 4%.Отметим, что спасать деток помогает и приобретенный в конце прошлого года автомобиль, который закреплен за отделением.