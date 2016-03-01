В Коммунарском районе проводятся мероприятия по приведению территории в надлежащее санитарное и эстетическое состояние. Активное участие в облагораживании района принимают предприятия, организации разной формы собственности.
С 20 марта в уборке приняли участие более 50 предприятий. Были убраны территории предприятий и прилегающие к ним.
Работники Запорожского линейного управление магистральных газопроводов убрали лесопосадку вдоль дороги на пгт. Балабино и балку Сухая.
Учащиеся школы №14 убрали сквер по ул. Святовладимировской, школ №97, №103,107, 110 - пустыри на территории Южного микрорайона.
Представителями районной администрации была убрана лесозащитная полоса территории р. М. Московки, пустырь на ул. Доронина, зеленая зона, ведущую на смт. Балабино. Работники УТСЗН убрали лесопосадку в районе магазина "Метро".
Учащиеся и преподаватели Запорожского профессионального лицея сервиса, работники ГП "Запорожское лесоохотничье хозяйство" убрали лесопосадку "Дубки" на ул. Космической.
Откликнулись на проведение субботника коллективы объектов торговли: "Варус", "Метро", магазины сети "АТБ", "Сильпо".
Также приняли участие в наведении порядка члены гаражных кооперативов, автостоянок легкового транспорта.
Во главе с председателями квартальных комитетов проводятся работы по уборке частного сектора: приводятся к эстетическому виду придомовые территории, чистятся брошенные участки, вывозятся ветки, строительные материалы.
Во время уборки территории собрано и вывезено более 35 тонн мусора.
Работы по благоустройству района продолжаются, сообщает сайт мэрии.
С 20 марта в уборке приняли участие более 50 предприятий. Были убраны территории предприятий и прилегающие к ним.
Работники Запорожского линейного управление магистральных газопроводов убрали лесопосадку вдоль дороги на пгт. Балабино и балку Сухая.
Учащиеся школы №14 убрали сквер по ул. Святовладимировской, школ №97, №103,107, 110 - пустыри на территории Южного микрорайона.
Представителями районной администрации была убрана лесозащитная полоса территории р. М. Московки, пустырь на ул. Доронина, зеленая зона, ведущую на смт. Балабино. Работники УТСЗН убрали лесопосадку в районе магазина "Метро".
Учащиеся и преподаватели Запорожского профессионального лицея сервиса, работники ГП "Запорожское лесоохотничье хозяйство" убрали лесопосадку "Дубки" на ул. Космической.
Откликнулись на проведение субботника коллективы объектов торговли: "Варус", "Метро", магазины сети "АТБ", "Сильпо".
Также приняли участие в наведении порядка члены гаражных кооперативов, автостоянок легкового транспорта.
Во главе с председателями квартальных комитетов проводятся работы по уборке частного сектора: приводятся к эстетическому виду придомовые территории, чистятся брошенные участки, вывозятся ветки, строительные материалы.
Во время уборки территории собрано и вывезено более 35 тонн мусора.
Работы по благоустройству района продолжаются, сообщает сайт мэрии.
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