С 20 марта в уборке приняли участие более 50 предприятий. Были убраны территории предприятий и прилегающие к ним.Работники Запорожского линейного управление магистральных газопроводов убрали лесопосадку вдоль дороги на пгт. Балабино и балку Сухая.Учащиеся школы №14 убрали сквер по ул. Святовладимировской, школ №97, №103,107, 110 - пустыри на территории Южного микрорайона.Представителями районной администрации была убрана лесозащитная полоса территории р. М. Московки, пустырь на ул. Доронина, зеленая зона, ведущую на смт. Балабино. Работники УТСЗН убрали лесопосадку в районе магазина " Метро " .Учащиеся и преподаватели Запорожского профессионального лицея сервиса, работники ГП " Запорожское лесоохотничье хозяйство " убрали лесопосадку " Дубки " на ул. Космической.Откликнулись на проведение субботника коллективы объектов торговли: " Варус " , " Метро " , магазины сети " АТБ " , " Сильпо " .Также приняли участие в наведении порядка члены гаражных кооперативов, автостоянок легкового транспорта.Во главе с председателями квартальных комитетов проводятся работы по уборке частного сектора: приводятся к эстетическому виду придомовые территории, чистятся брошенные участки, вывозятся ветки, строительные материалы.Во время уборки территории собрано и вывезено более 35 тонн мусора.Работы по благоустройству района продолжаются, сообщает сайт мэрии.