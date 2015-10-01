Это спектакль о переосмыслении жизни после войны и неоднозначности истории. Действие происходит в постнацисткой Германии, в немецком городе Майнц 1947 года. Главные героини - две сестры, которые были и остаются по разные стороны фронта, сообщила " Индустриалке " организатор показа в нашем городе, менеджер театра Запорожская новая драма Виктория Петрова.- Спектакль поставлен в жанре саспенс, что значит неопределенность, беспокойство, тревога ожидания, - рассказывает директор театра " Склад 2’0 " Лена Лоик. - Этот жанр дал нам возможность показать внутреннюю составляющую переживаний героев в построенном пространстве. Обратившись к истории Второй мировой войны, мы невольно переносимся в реалии нашего времени, нам показывают через призму прошлого переживания и страхи, актуальные и теперь. Сомнения, тревоги, страх – все это не исчезает, война каждого из нас, каждого из героев продолжается внутри них.- Сегодня этот спектакль особенно актуален, ведь живя в состоянии замороженной войны, мы не видим противостояний, но постоянно слышим, постоянно включены в это, - считает режиссер спектакля Ева Якубовская. - Мне очень близко состояние, которое переживают герои, их неопределенность и постоянная борьба за то, чтобы все прекратилось, чтобы они были счастливы. Ведь люди не прекращают любить и во времени войны, и после ее окончания.Специально для спектакля музыканты из консерватории в Кошице (Словакия) написали экспериментальную джазовую композицию. Организаторы показа обещают удивить посетителей и звуковым оформлением спектакля.