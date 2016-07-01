В І квартале 2017 года в управление поступило 3384 обращений, что на 13% больше чем в І квартале 2016 года (3004 обращения).Основной вопрос, который поднимают в обращениях горожане – разъяснение законодательства относительно государственных социальных программ (жилищная субсидия, выплата государственной социальной помощи). Такие обращения составляют 71%. На все обращения заявители получили соответствующие разъяснения.По вопросу оказания материальной помощи в управление обратились 886 человек.За отчетный период в рамках Городской комплексной программы социальной защиты населения управлением соцзащиты населения Запорожского городского совета оказана материальная помощь 666 запорожцам на общую сумму 1166945 грн. Из них на дорогостоящее лечение выделено 619000 грн. для 138 человек, 343 жителя города получили 368600 грн. на лечение и проживание, на замену искусственного хрусталика глаза 98800 грн. получили 76 запорожцев, на протезирование зубов было выделено 31000грн. для 31 человека, на решение жилищных и других проблем, связанных с пожаром, 4 человека получили 35000грн., на экстренную помощь для 74 запорожцев было выделено 14545 грн.Управлениями труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам оказана материальная помощь 730 запорожцам на общую сумму 473890 грн, сообщает сайт мэрии.