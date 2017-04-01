24 призывника торжественно провожали в Киевскую область, где парни пройдут обучение, а затем будут отправлены в воинские части Украины для прохождения срочной службы.
Сегодня состоялась первая отправка призывников в этом году и с напутственным словом к ребятам обратился военный комиссар областного военного комиссариата Александр Беда.
- После прохождения учебы, вы встанете на защиту нашей страны и я желаю вам пройти этот путь с достоинством. Прислушивайтесь к своим наставникам и попытайтесь взять максимум из обучающей части, поверьте, потом вам это может пригодиться.
В добрый путь благословил будущих бойцов и пожелал им Ангела Хранителя отец Юрий, который помолился за ребят и окропил их святой водой.
Ребята, которых сегодня провожали из областного сборного пункта пополнят ряды Воздушных войск Вооруженных Сил Украины.
- Мы отправляем 24 призывника в Киевскую область, город Васильков, - рассказал "Индустриалке" и.о начальника отдела комплектования призыва в Запорожской области Юрий Ральцев. - Здесь находятся парни старше 20-ти лет, которые подлежат призыву и в первый раз отправляются служить в армию. Ребята поедут в учебные центры, где они пройдут военную переподготовку, а после разъедутся в воинские части по всей Украине. Призывники с высшим образованием проведут в воинских частях год, а те, кто без него — полтора года. Ребята настроены хорошо. Сегодня мы отправляем лучших призывников Запорожской области.
Один из срочников — Андрей Сапа признался, что, когда получил повестку не радовался, а напрягся.
- Я понимаю, что служба — это мой долг, но сразу, конечно, было немного не по себе. Родители поддержали, хотя, мама расстроилась. Сейчас я готов служить и уверен в своих силах. Друзья и родные меня хорошо провели — устроили настоящий праздник с застольем, как это полагается, поэтому буду надеяться на то, что скоро снова с ними встречусь.
А вот Евгений Колесников, напротив, был рад повестке.
- Я работал на шахте — это непростая работа, поэтому пойти служить мне даже хотелось, - рассказал Женя. - Вполне возможно, что в процессе службы я захочу остаться в военном деле и пойти контрактником в армию. Сейчас что-то точно сказать сложно — мы здесь все шутим, смеемся, но еще никто не понял, как сложиться наша жизнь в ближайшие полтора года.
А на выходе из сборного пункта одиноко стояло две девушки, оказалось, что одна из них — та, что с заплаканными глазами- девушка срочника Олега Патрушева. Девушка призналась, что не могла сидеть дома и решила приехать провести любимого сюда.
- Мы знакомы два с половиной года — у нас хорошие отношения и я буду очень скучать по нему, - поделилась с "Индустриалкой" Настя. - Надеюсь, что время пролетит быстро — буду ждать!
Как писала "Индустриалка", В Запорожской области отобрали только восемь контрактников
Фото Александра Прилепы
Сегодня состоялась первая отправка призывников в этом году и с напутственным словом к ребятам обратился военный комиссар областного военного комиссариата Александр Беда.
- После прохождения учебы, вы встанете на защиту нашей страны и я желаю вам пройти этот путь с достоинством. Прислушивайтесь к своим наставникам и попытайтесь взять максимум из обучающей части, поверьте, потом вам это может пригодиться.
В добрый путь благословил будущих бойцов и пожелал им Ангела Хранителя отец Юрий, который помолился за ребят и окропил их святой водой.
Ребята, которых сегодня провожали из областного сборного пункта пополнят ряды Воздушных войск Вооруженных Сил Украины.
- Мы отправляем 24 призывника в Киевскую область, город Васильков, - рассказал "Индустриалке" и.о начальника отдела комплектования призыва в Запорожской области Юрий Ральцев. - Здесь находятся парни старше 20-ти лет, которые подлежат призыву и в первый раз отправляются служить в армию. Ребята поедут в учебные центры, где они пройдут военную переподготовку, а после разъедутся в воинские части по всей Украине. Призывники с высшим образованием проведут в воинских частях год, а те, кто без него — полтора года. Ребята настроены хорошо. Сегодня мы отправляем лучших призывников Запорожской области.
Один из срочников — Андрей Сапа признался, что, когда получил повестку не радовался, а напрягся.
- Я понимаю, что служба — это мой долг, но сразу, конечно, было немного не по себе. Родители поддержали, хотя, мама расстроилась. Сейчас я готов служить и уверен в своих силах. Друзья и родные меня хорошо провели — устроили настоящий праздник с застольем, как это полагается, поэтому буду надеяться на то, что скоро снова с ними встречусь.
А вот Евгений Колесников, напротив, был рад повестке.
- Я работал на шахте — это непростая работа, поэтому пойти служить мне даже хотелось, - рассказал Женя. - Вполне возможно, что в процессе службы я захочу остаться в военном деле и пойти контрактником в армию. Сейчас что-то точно сказать сложно — мы здесь все шутим, смеемся, но еще никто не понял, как сложиться наша жизнь в ближайшие полтора года.
А на выходе из сборного пункта одиноко стояло две девушки, оказалось, что одна из них — та, что с заплаканными глазами- девушка срочника Олега Патрушева. Девушка призналась, что не могла сидеть дома и решила приехать провести любимого сюда.
- Мы знакомы два с половиной года — у нас хорошие отношения и я буду очень скучать по нему, - поделилась с "Индустриалкой" Настя. - Надеюсь, что время пролетит быстро — буду ждать!
Как писала "Индустриалка", В Запорожской области отобрали только восемь контрактников
Фото Александра Прилепы
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