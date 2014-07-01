130 сотрудников Первого Украинского Международного банка приняли участие в субботнике в парке им. Пушкина. 3 апреля студенты Запорожского строительного колледжа и Запорожского лицея автотранспорта убрали территорию Вознесеновского склона.Студенты электротехнического колледжа убирали на бульваре Центральном в балке между жилыми домами.Районная администрация городского совета по Вознесеновскому району выражает искреннюю благодарность сотрудникам банка, студентам высших учебных заведений за их активное участие в наведении порядка на территории района, неравнодушное отношение к чистоте своего родного города, сообщает сайт мэрии.