В Вербное воскресенье, 9 апреля, на площади Маяковского состоится благотворительная ярмарка "Волонтерские вареники ZP".
Как сообщила на своей странице в соцсети волонтер 55-й артбригады Надежда Мороз, на ярмарке запланировано освящение вербы (с 12.00), военный духовой оркестр, концерт, мастер-классы по росписи в технике петриковки, изготовлению кукол-мотанок, росписи писанок, игры для детей, традиционные волонтерские вареники, кофе, чай, глинтвейн.
Собранные средства пойдут на поездку к защитникам в рамках акции "Пасхальная корзина в АТО".
Благотворительная ярмарка будет проходить с 10.00 до 18.00 при любой погоде.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье собирают пасхальные подарки для военнослужащих.
Как сообщила на своей странице в соцсети волонтер 55-й артбригады Надежда Мороз, на ярмарке запланировано освящение вербы (с 12.00), военный духовой оркестр, концерт, мастер-классы по росписи в технике петриковки, изготовлению кукол-мотанок, росписи писанок, игры для детей, традиционные волонтерские вареники, кофе, чай, глинтвейн.
Собранные средства пойдут на поездку к защитникам в рамках акции "Пасхальная корзина в АТО".
Благотворительная ярмарка будет проходить с 10.00 до 18.00 при любой погоде.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье собирают пасхальные подарки для военнослужащих.
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