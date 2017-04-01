В Запорожской области смертельная авария унесла жизни двоих пассажиров "Таврии".
Как писала "Индустриалка", на трассе "Запорожье - Мариуполь" столкнулись "Таврия" и "шестерка".
По информации ОК ГУНП в Запорожской области, машины столкнулись по встречки. Авария произошла из-за того, что водитель "Таврии" не справился с управлением во время обгона. Один из пассажиров скончался на месте, за жизнь женщины боролись медики, но, к сожалению, она умерла в больнице. Водитель находится в больнице.
Водителя второго авто пришлось вырезать из покореженного авто спасателям. Он и двое пассажиров "шестерки" также находятся в больнице.
Сейчас открыто уголовное производство, проводится расследование.
Как писала "Индустриалка", на трассе "Запорожье - Мариуполь" столкнулись "Таврия" и "шестерка".
По информации ОК ГУНП в Запорожской области, машины столкнулись по встречки. Авария произошла из-за того, что водитель "Таврии" не справился с управлением во время обгона. Один из пассажиров скончался на месте, за жизнь женщины боролись медики, но, к сожалению, она умерла в больнице. Водитель находится в больнице.
Водителя второго авто пришлось вырезать из покореженного авто спасателям. Он и двое пассажиров "шестерки" также находятся в больнице.
Сейчас открыто уголовное производство, проводится расследование.
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