На следующей неделе в Запорожской области откроется навигация для маломерных судов.
Навигация для маломерных судов откроется 11 апреля и продлится до 1 ноября, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
Как писала "Индустриалка", с 13 апреля в Запорожье стартуют автобусные маршруты, которые будут перевозить льготников к садово-огородным участкам, а с 27 апреля добраться к садово-огородным участкам можно будет речным транспортом.
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Навигация для маломерных судов откроется 11 апреля и продлится до 1 ноября, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
Как писала "Индустриалка", с 13 апреля в Запорожье стартуют автобусные маршруты, которые будут перевозить льготников к садово-огородным участкам, а с 27 апреля добраться к садово-огородным участкам можно будет речным транспортом.
Читайте также: Куда запорожцам жаловаться на водителей маршруток.
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