В нашем городе открывается 14-й Всеукраинский фестиваль французской культуры "Французская весна".
Об этом сообщила одна из организаторов фестиваля в Запорожье, директор городской общественной организации "Французский культурный центр "Alliance Francaise" Людмила Богдановская.
Итак, куда и когда пойти в нашем городе, чтобы погрузиться в атмосферу Франции?
Программа фестиваля "Французская весна" в Запорожье
Кино
Киноклуб "Восхождение" (областная универсальная научная библиотека):
Ретроспектива классических романтических французских фильмов "Лямур-тужур":
- "Сюзанн" (реж. Кэйтель Куиливье, 2013 год) - 9 апреля, 18.00;
- "Сезар и Розали" (реж. Клод Соте, 1972 год) - 16 апреля, 18.00;
- "Летняя сказка" (реж. Эрик Ромер, 1996 год) - 23 апреля, 18.00;
- "Безумный Пьеро" (реж. Жан-Люк Годар, 1965 год) - 30 апреля, 18.00;
- "Наше лето" (реж. Катрин Корсини, 2015 год) - 7 мая, 18.00.
Фильмы демонстрируются на французском языке с украинскими субтитрами.
В программе возможны изменения, пожалуйста, уточняйте.
Вход свободный. Т. 067-618-25-20.
Киноконцертный зал имени Довженко:
- "Длинная ночь короткого метра" (6 часов французских киноновинок), 29 апреля, 23.30
Фильмы демонстрируются на французском языке с украинскими субтитрами.
50 грн. Т. 233-35-28.
Спектакли
Академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Магара:
- спектакль "Антигона" - французско-украинский проект, режиссер – Люси Берелович (Франция), при участии театра "Dakh Dauthers" (Киев) - 11 апреля, 19.00.
Спектакль на украинском языке.
80-200 грн.
- Танцевальный спектакль "Перемещение/Motion ", балет с элементами брейкинга, хореограф-постановщик Браим Бушелагем (Франция) - 22 апреля, 19.00.
80-180 грн. Т. 764-38-17.
Концерт
Областная филармония:
"Магический саксофон", концерт Клода Делангля (саксофон, Париж) и Геннадия Демьянчука (фортепиано, Киев) - 26 апреля, 18.00.
100-250 грн. Т. 236-44-67.
Подробнее о концерте и спектаклях читайте в "Индустриалке" позже.
"Индустриалка" также писала: "Запорожанка: Ну не едят французы каждый день лягушачьи лапки".
Фото автора
Об этом сообщила одна из организаторов фестиваля в Запорожье, директор городской общественной организации "Французский культурный центр "Alliance Francaise" Людмила Богдановская.
Итак, куда и когда пойти в нашем городе, чтобы погрузиться в атмосферу Франции?
Программа фестиваля "Французская весна" в Запорожье
Кино
Киноклуб "Восхождение" (областная универсальная научная библиотека):
Ретроспектива классических романтических французских фильмов "Лямур-тужур":
- "Сюзанн" (реж. Кэйтель Куиливье, 2013 год) - 9 апреля, 18.00;
- "Сезар и Розали" (реж. Клод Соте, 1972 год) - 16 апреля, 18.00;
- "Летняя сказка" (реж. Эрик Ромер, 1996 год) - 23 апреля, 18.00;
- "Безумный Пьеро" (реж. Жан-Люк Годар, 1965 год) - 30 апреля, 18.00;
- "Наше лето" (реж. Катрин Корсини, 2015 год) - 7 мая, 18.00.
Фильмы демонстрируются на французском языке с украинскими субтитрами.
В программе возможны изменения, пожалуйста, уточняйте.
Вход свободный. Т. 067-618-25-20.
Киноконцертный зал имени Довженко:
- "Длинная ночь короткого метра" (6 часов французских киноновинок), 29 апреля, 23.30
Фильмы демонстрируются на французском языке с украинскими субтитрами.
50 грн. Т. 233-35-28.
Спектакли
Академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Магара:
- спектакль "Антигона" - французско-украинский проект, режиссер – Люси Берелович (Франция), при участии театра "Dakh Dauthers" (Киев) - 11 апреля, 19.00.
Спектакль на украинском языке.
80-200 грн.
- Танцевальный спектакль "Перемещение/Motion ", балет с элементами брейкинга, хореограф-постановщик Браим Бушелагем (Франция) - 22 апреля, 19.00.
80-180 грн. Т. 764-38-17.
Концерт
Областная филармония:
"Магический саксофон", концерт Клода Делангля (саксофон, Париж) и Геннадия Демьянчука (фортепиано, Киев) - 26 апреля, 18.00.
100-250 грн. Т. 236-44-67.
Подробнее о концерте и спектаклях читайте в "Индустриалке" позже.
"Индустриалка" также писала: "Запорожанка: Ну не едят французы каждый день лягушачьи лапки".
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