На сайте электронных петиций Запорожья появилось предложение построить фонтан в Хортицком районе.
Автор петиции отмечает, что Хортицкий район очень красивый и привлекательный, но там не хватает развлечений. Поэтому предлагается построить в главном парке Бабурки на улице Лахтинской настоящий фонтан.
Чтобы петиция попала на рассмотрение депутатов горсовета, ее должны подписать не менее 750 человек.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье хотят повысить стоимость проезда до 7 грн.
Читайте также: ТОП самых курьезных петиций запорожцев.
Автор петиции отмечает, что Хортицкий район очень красивый и привлекательный, но там не хватает развлечений. Поэтому предлагается построить в главном парке Бабурки на улице Лахтинской настоящий фонтан.
Чтобы петиция попала на рассмотрение депутатов горсовета, ее должны подписать не менее 750 человек.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье хотят повысить стоимость проезда до 7 грн.
Читайте также: ТОП самых курьезных петиций запорожцев.
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