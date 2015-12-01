Проверка в здании "Запорожского спецуправления "Котломонтаж" продолжается.
Как писала "Индустриалка" сегодня рано утром возле здания предприятия, которое находится в районе улицы Суворова, наблюдалось скопление людей — сотрудники были вынуждены покинуть свои рабочие места из-за информации о минировании.
- Информация о заминировании поступила в 7.30 и на место сразу же выехали специалисты — оперативная группы, пиротехники и кинологи, - рассказала пресс-офицер ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик. - Человек, который звонил с таксофона сообщил, что в помещении находится два взрывных устройства. На данный момент проверка по данному факту продолжается, а предприятие не работает.
Как писала "Индустриалка", Мелитопольские "рабы" рассказали, как продержались без воды и еды
Фото Ольги Кошкалды и Александра Прилепы
Как писала "Индустриалка" сегодня рано утром возле здания предприятия, которое находится в районе улицы Суворова, наблюдалось скопление людей — сотрудники были вынуждены покинуть свои рабочие места из-за информации о минировании.
- Информация о заминировании поступила в 7.30 и на место сразу же выехали специалисты — оперативная группы, пиротехники и кинологи, - рассказала пресс-офицер ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик. - Человек, который звонил с таксофона сообщил, что в помещении находится два взрывных устройства. На данный момент проверка по данному факту продолжается, а предприятие не работает.
Как писала "Индустриалка", Мелитопольские "рабы" рассказали, как продержались без воды и еды
Фото Ольги Кошкалды и Александра Прилепы
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