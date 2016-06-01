Во всех районах областного центра коммунальщики наводят чистоту и порядок. Техника и рабочие коммунальных предприятий "ЭЛУАД", "Титан", "Зеленстрой" убирают улицы, внутридворовые территории, дороги, парки, скверы, благоустраивают зеленые зоны.
Сегодня в Шевченковском районе порядка 20 человек и 5 единиц спецтехники задействованы в уборке улиц Алексея Порады и Пищевой.
"Элуадовцы" очищают проезжую часть от мусора и наносного грунта, "зеленстроевцы" приводят в порядок газоны, обрезают деревья. Также на данном участке электромонтеры КП "Запорожгорсвет" выполняют работы по восстановлению системы внешнего освещения. Также в уборке принимают участие подрядчики.
- Ежедневно ведутся работы по уборке территории района. Коммунальщики трудятся и в субботу. Также проходят субботники с участием представителей общественных организаций, квартальных и домовых комитетов, ОСМД. Больше половины запланированных работ на сегодня выполнены. Район приводится в порядок после зимы, - отметил заместитель председателя районной администрации Запорожского городского совета по Шевченковскому району Александр Руденок.
На сегодня с территории района убрано и вывезено порядка 1200 т наносного грунта, выполнена обрезка более 3300 деревьев и 1000 кустарников.
Работы продолжаются, сообщает сайт мэрии.
Сегодня в Шевченковском районе порядка 20 человек и 5 единиц спецтехники задействованы в уборке улиц Алексея Порады и Пищевой.
"Элуадовцы" очищают проезжую часть от мусора и наносного грунта, "зеленстроевцы" приводят в порядок газоны, обрезают деревья. Также на данном участке электромонтеры КП "Запорожгорсвет" выполняют работы по восстановлению системы внешнего освещения. Также в уборке принимают участие подрядчики.
- Ежедневно ведутся работы по уборке территории района. Коммунальщики трудятся и в субботу. Также проходят субботники с участием представителей общественных организаций, квартальных и домовых комитетов, ОСМД. Больше половины запланированных работ на сегодня выполнены. Район приводится в порядок после зимы, - отметил заместитель председателя районной администрации Запорожского городского совета по Шевченковскому району Александр Руденок.
На сегодня с территории района убрано и вывезено порядка 1200 т наносного грунта, выполнена обрезка более 3300 деревьев и 1000 кустарников.
Работы продолжаются, сообщает сайт мэрии.
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