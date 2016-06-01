Сегодня в Шевченковском районе порядка 20 человек и 5 единиц спецтехники задействованы в уборке улиц Алексея Порады и Пищевой." Элуадовцы " очищают проезжую часть от мусора и наносного грунта, " зеленстроевцы " приводят в порядок газоны, обрезают деревья. Также на данном участке электромонтеры КП " Запорожгорсвет " выполняют работы по восстановлению системы внешнего освещения. Также в уборке принимают участие подрядчики.- Ежедневно ведутся работы по уборке территории района. Коммунальщики трудятся и в субботу. Также проходят субботники с участием представителей общественных организаций, квартальных и домовых комитетов, ОСМД. Больше половины запланированных работ на сегодня выполнены. Район приводится в порядок после зимы, - отметил заместитель председателя районной администрации Запорожского городского совета по Шевченковскому району Александр Руденок.На сегодня с территории района убрано и вывезено порядка 1200 т наносного грунта, выполнена обрезка более 3300 деревьев и 1000 кустарников.Работы продолжаются, сообщает сайт мэрии.