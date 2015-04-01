Сегодня, 5 марта, на месте провала в Александровском районе работали службы КП " ЭЛУАД " и КП " Водоканал " .Как рассказал, движение на этом участке дороги очень оживленное и его нельзя останавливать, поэтому работы будут проведены в кратчайшие сроки — уже сняли асфальт, затем будет вынут грунт, устранены повреждения сети канализации, засыплют щебнем, утрамбуют, восстановят асфальтное покрытие. Планируют управиться за два дня.В Александровском районе, по словам председателя райадминистрации Валерия Мостового, КП "Элуад" до середины апреля закончит ямочный ремонт. К среднему ремонту приступят после проведения тендера - с июня.Фото: Дмитрий Шилин