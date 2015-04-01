Прямо под проезжей частью проходит канализационная сеть - забился один из колодцев и вода размыла грунт под асфальтом
Сегодня, 5 марта, на месте провала в Александровском районе работали службы КП "ЭЛУАД" и КП "Водоканал".
Как рассказал производственный мастер ДЭУ-3 КП "ЭЛУАД" Евгений Моруга, движение на этом участке дороги очень оживленное и его нельзя останавливать, поэтому работы будут проведены в кратчайшие сроки — уже сняли асфальт, затем будет вынут грунт, устранены повреждения сети канализации, засыплют щебнем, утрамбуют, восстановят асфальтное покрытие. Планируют управиться за два дня.
В Александровском районе, по словам председателя райадминистрации Валерия Мостового, КП "Элуад" до середины апреля закончит ямочный ремонт. К среднему ремонту приступят после проведения тендера - с июня.
Фото: Дмитрий Шилин
Сегодня, 5 марта, на месте провала в Александровском районе работали службы КП "ЭЛУАД" и КП "Водоканал".
Как рассказал производственный мастер ДЭУ-3 КП "ЭЛУАД" Евгений Моруга, движение на этом участке дороги очень оживленное и его нельзя останавливать, поэтому работы будут проведены в кратчайшие сроки — уже сняли асфальт, затем будет вынут грунт, устранены повреждения сети канализации, засыплют щебнем, утрамбуют, восстановят асфальтное покрытие. Планируют управиться за два дня.
В Александровском районе, по словам председателя райадминистрации Валерия Мостового, КП "Элуад" до середины апреля закончит ямочный ремонт. К среднему ремонту приступят после проведения тендера - с июня.
Фото: Дмитрий Шилин
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