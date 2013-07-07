Как рассказали "Индустриалке" очевидцы, которые находятся на месте происшествия - в районе улицы Днепровские пороги, патрульные объясняют обеспокоенным запорожцам, что горят дрова. Местные жители знают, что как раз на участке между гаражами и рынком находится пустырь, на который коммунальщики свозили новогодние елки и прочий мусор. Вполне возможно, что именно этот склад и загорелся.Пока пожарные пытаются ликвидировать возгорание, жители Бородинского спасаются от дыма, который заполонил весь микрорайон - плотнее закрывают открытые окна. Что интересно, не всех масштабный огонь напугал, некоторые, напротив, решили, что это повод для прогулки и массово идут на конечную остановку, чтобы заснять подробности на телефон.Черный дым уже заметили и жители других микрорайонов - многие звонят знакомым на Бородинский, пытаясь выяснить, что же горит.