Об этом " Индустриалке " сообщили в Запорожском областном центре молодежи. На конкурс принимают музыкальный материал авторского написания (музыка и текст песни должны быть авторскими) в различных музыкальных жанрах. Приглашают молодежь Запорожья и области.Конкурс завершится торжественным награждением авторов лучших хитов и гала-концертом, который запланирован во второй половине июня.Заявки принимаются до 30 апреля на электронный адрес: zphit@ukr.net или на электронных носителях (флешка) по адресу: ул. Патриотическая 49, каб. 28.Телефон для справок 233-61-78.